Україна вже завтра підпише протокол про вступ до СОТ

Церемонію підписання протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі призначено на 5 лютого.

Про це повідомляється на сайті СОТ.

Церемонія підписання документа пройде в Женеві (Швейцарія) на засіданні Генеральної ради СОТ.

Згідно з повідомленням, Україна повинна ратифікувати протокол про вступ до 4 липня 2008 року.

Повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації документа.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Генради СОТ планує бути присутнім Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Нагадаємо, процес вступу до СОТ Україна почала в 1993 році.