У податківців - солідний ”улов” гральних автоматів

Кримські співробітники податкової міліції вилучили в місті Армянськ (Крим) 44 гральних автомата, а в Євпаторії - 18 автоматів.

Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, в ході проведення оперативних заходів податківці Євпаторії виявили факт надання платних послуг з гри на автоматах в ігровому залі на одній з вулиць міста. Встановлено, що власник автоматів здійснювала свій бізнес без державної реєстрації і відповідної ліцензії. Згідно протоколу вилучено 18 гральних автоматів на суму попередньої оцінки 360 тисяч грн. Автомати передали на відповідальне зберігання.

Подібний факт здійснення ігрового бізнесу без наявності дозвільних документів виявили в одному з ігрових залів міста Армянськ. Податківці вилучили 44 ігрових автомата загальною вартістю 176 тисяч грн.

По кожному з фактів документи будуть передані до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.