У Севастополі згорів мікроавтобус (фото)
19:49, 04 лютого 2008Крым
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За лічені хвилини
Сьогодні у Севастополі бійці МНС загасили палаючий мікроавтобус.
Як повідомляє Центр пропаганди управління МНС у Севастополі, 4-го лютого у Севастополі до МНС надійшло повідомлення про пожежу в мікроавтобусі „Форд”, який спалахнув біля будівлі заводу „Мусон”.
Причиною загоряння стало коротке замкнення електропроводки під капотом іномарки. "За словами власника машини, все відбулося за лічені хвилини: ледве він відійшов від машини, як з авто почав вириватися дим, а коли кинувся відкривати капот – салон охопив вогонь", - повідомляє МНС.
Пожежа була ліквідована рятувальниками МНС. Постраждалих немає.
Фото з портала
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