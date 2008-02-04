У Севастополі згорів мікроавтобус (фото)

Сьогодні у Севастополі бійці МНС загасили палаючий мікроавтобус.

Як повідомляє Центр пропаганди управління МНС у Севастополі, 4-го лютого у Севастополі до МНС надійшло повідомлення про пожежу в мікроавтобусі „Форд”, який спалахнув біля будівлі заводу „Мусон”.

Причиною загоряння стало коротке замкнення електропроводки під капотом іномарки. "За словами власника машини, все відбулося за лічені хвилини: ледве він відійшов від машини, як з авто почав вириватися дим, а коли кинувся відкривати капот – салон охопив вогонь", - повідомляє МНС.

Пожежа була ліквідована рятувальниками МНС. Постраждалих немає.

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