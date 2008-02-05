Генпрокуратура направила до суду справу щодо «Грифона»

Генеральною прокуратурою України направлено до суду кримінальну справу щодо організованого злочинного угрупування «Грифон».

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, заступником Генерального прокурора затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі, порушеній за фактом незаконного позбавлення волі двох осіб.

Як з’ясувалося під час досудового слідства, до цього злочину причетне організоване злочинне угрупування, яке діяло у Криму протягом 1994-1996 років. Учасники ОЗУ, застосовуючи зброю, скоїли низку особливо тяжких і тяжких злочинів, у тому числі 5 вбивств, один замах на вбивство, незаконне позбавлення волі та ін.

На даний час у справі затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності 8 осіб, 2 – оголошені у розшук.

Кримінальну справу направлено до Апеляційного суду Криму для розгляду по суті.