Крим перетвориться на сальтисон

9 лютого в Євпаторії мають намір приготувати найбільший в Україні сальтисон – виріб із м`яса та м`ясопродуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євпаторійського виконавчого комітету, за задумом організаторів, сальтисон вагою понад 100 кг буде зроблено у формі Кримського півострова.

Досягнення євпаторійців фіксуватимуть офіційні представники національного проекту Книги рекордів України, що є акредитованим партнером Книги рекордів Гіннеса.

Планується, що кулінарний виріб презентують публіці персонажі українського фольклору. «Скуштувати гігантський сальтисон зможуть усі свідки кулінарного рекорду», - зазначають організатори.

«Такого кулінарного рекорду в Україні ще не було, - зазначають у Євпаторійському виконкомі. - Схожі досягнення були зафіксовані у Вінницькій області (стейк із яловичини вагою 10 кг 320 г, довжиною 73 см і шириною 57 см), а також у Житомирі, де приготували 120-метровий шашлик».