8 лютого - позачергова сесія Ради Криму

8 лютого відбудеться позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ВР АРК, на порядок денний винесено узгодження призначення екс-прокурора Київської області Володимира БОЙКА на посаду прокурора Автономної Республіки Крим.

Відповідно до Конституції АРК, призначення прокурора автономії відбувається за узгодженням з кримським парламентом.

Як повідомляв УНІАН, в даний час виконуючим обов`язки прокурора Криму є перший заступник прокурора АРК Олексій УГРЮМОВ (він став виконувати обов`язки після того, як колишній прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК був обраний до Верховної Ради України).

В.БОЙКО в 2005-2007 роках працював заступником прокурора Криму, в 2007 році був призначений прокурором Київської області.