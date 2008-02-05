Прокуратура вимагає полегшити життя репатріантів

Прокуратура Криму вимагає від Кримської республіканської митниці забезпечення безперешкодного і безмитного оформлення особистих речей репатріантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, у зв`язку з численними скаргами громадян прокуратура провела перевірку дотримання законодавства при митному оформленні особистих речей депортованих, які повертаються до Криму.

«Законодавством передбачено особливий порядок переміщення репатріантів: для повернення їм не потрібен дозвіл диппредставництва України за кордоном на імміграцію, імміграційна віза і свідоцтво на постійне проживання в Україні, а їхні речі звільняються від оподаткування», - зазначають в прокуратурі.

У зв`язку з цим на адресу Кримської республіканської митниці внесено розпорядження про забезпечення безперешкодного і безмитного оформлення особистих речей репатріантів, як того вимагає міжнародна угода з питань, пов`язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів, ратифікована законом України.