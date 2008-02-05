В Євпаторії з`явилася служба 96-222

В Євпаторії з`явилася служба анонімного консультування, куди по «гарячій лінії» - 96-222 можуть подзвонити все ті, кого хвилюють соціальні питання, пов`язані з алкоголізмом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, насильством в сім`ї, вимушеною проституцією і торгівлею людьми.

Фахівці служби анонімного консультування готові оперативно допомогти в будь-якій життєвій непростій ситуації, підказати, куди можна звернутися для вирішення тих або інших проблем, зняти психологічний стрес.

Скористатися такою послугою можуть люди будь-якого віку, той, хто безпосередньо сам потрапив в біду або його родичі, знайомі, друзі.

Телефонувати можна щодня з 9 до 18, «гаряча лінія» працює без перерв і вихідних.

"Каламит"