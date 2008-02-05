Україна підрахувала, скільки террітоїі займає російський флот у Севастополі

Українська сторона в ході інвентаризації ідентифікувала 308 земельних ділянок, що орендуються Росією для розміщення Чорноморського флоту РФ на території Севастополя загальною площею 3 тис. 328 га.

Про це в інтерв`ю газету «Слава Севастополя» за 5 лютого повідомив начальник Головного управління земельних ресурсів в місті Севастополі Ігор СИЗОВ.

За його інформацією, в січні 2008 року, в ході чергового раунду переговорів російсько-української підкомісії з питань перебування ЧФ РФ на території України, нотою МЗС України російській стороні була передана інформація про конфігурацію і площі земельних ділянок, використовуваних Чорноморським флотом Росії в Україні. «Робота, почата ще в 2003 році, була виконана Севастопольським міським управлінням земельних ресурсів і Республіканським комітетом земельних ресурсів Автономної Республіки Крим», - повідомив І.СИЗОВ.

За його словами, офіційній Москві для розгляду були представлені таблиці і схеми меж земельних ділянок без максимальної деталізації. Таким чином, до вересня 2007 року українська сторона, виходячи з інформації, що є у неї, змогла ідентифікувати 308 земельних ділянок, які Російська Федерація орендує для розміщення ЧФ на території Севастополя загальною площею 3 тисячі 328 га.

За інформацією І.СИЗОВА, робоча група підготувала і винесла на переговори пропозиції, на основі яких був затверджений протокол, що визначає чотири етапи завершення інвентаризації. В ході першого, до 15 березня, російська сторона, після знайомства з наданою інформацією, винна, у свою чергу, надати українським колегам первинну інформацію про перераховані земельні ділянки із спрощеним ступенем деталізації використовуваних земельних ділянок. На другому етапі, до 15 травня, будуть оброблені підсумки першого етапу, на ділянки виїдуть технічні служби обох сторін для їх візуального огляду для конкретизації і ідентифікації об`єктів оренди.

Після цього, до 15 серпня, українсько-російські робочі групи разом з технічними службами проведуть інвентаризацію державного майна України з узгодженим ступенем деталізації і завершать інвентаризацію земельних ділянок. І.СИЗОВ додав, що на останньому етапі, який продовжиться до 15 вересня 2008 року, повинна бути завершена підготовка робочою групою остаточних підсумків інвентаризації, за яким послідує доповідь на підкомісії по питаннях перебування і функціонування ЧФ РФ на території України про результати роботи.

Довідка УНІАН. Територія Севастополя перевищує 86 тис. гектарів землі.