Лікаря-хабарника затримали в Севастополі

У Севастополі затримали при отриманні хабара члена медіко-соціальної експертної комісії.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю міліції Севастополя, лікар з 40 літнім досвідом роботи за ухвалення рішення за призначення 3 групи інвалідності мешканці Севастополя вимагала хабар у розмірі $100, не дивлячись на те, що жінка пройшла ряд обстежень в медичних установах, і інвалідність їй вважалася згідно із законом. «Наступного лікар подзвонила пацієнтці і повідомила, що 100 доларів - це маленька сума, і для врегулювання питання їй необхідно доплатити ще 200 доларів США», - повідомляє міліція. У момент передачі грошей, що залишилися, лікар була затримана правоохранітелямі.

Відносно зловмисниці порушили кримінальну справу за ст. 368 КК України - отримання хабара.

В даний час встановлено, що це не єдиний факт, коли лікар брала хабар. Від її дій постраждала і 52-річна мешканка Севастополя. За привласнення їй 3 групи інвалідності, жінка вимагала хабар у розмірі 200 доларів США.

Управління МВС у Севастополі просить громадян повідомляти, якщо їм відоме що-небудь про такі факти, по телефону довіри: (80692) 59-45-34.