Імперативний мандат призведе до паралічу представницької влади?

Застосування закону про імперативний мандат щодо депутатів місцевих рад призведе до повного паралічу всіх представницьких органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив народний депутат України, член фракції Блок Литвина Михайло СИРОТА.

За його словами, „введення імперативного мандату означає лише одне - депутат повністю відгороджується від виборців і надходить у повне розпорядження - душею і тілом - своєму партійному керівництву. Отже, це вже не представницький орган, а орган фінансово-політичних груп, які контролюють його для того, щоб отримувати преференції щодо землі, комунальної власності, бюджету, без урахування інтересів громадян”.

„Імперативний мандат - це злочин проти України та українського народу”, - наголосив М.СИРОТА.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2007 р. Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, що передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

1 лютого Апеляційний адміністративний суд Києва визнав законними рішення Блоку Юлії Тимошенко щодо виключення депутатів місцевих рад зі своїх лав та скасував будь-які заборони для тер виборчкомів і партій вчиняти дії щодо реєстрації нових депутатів місцевих рад.