У Севастополі торік виплатили 7,5 млн. грн. заборгованості із зарплати

У Севастополі у 2007 році за результатами внесених 82 документів прокурорського реагування було виплачено 7,5 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Севастополі повідомив прокурор міста Володимир ДЕРЕЗА.

За його словами, минулого року у сфері нагляду за дотриманням законодавства про оплату праці було порушено 9 кримінальних справ.

“Усі справи передані до суду, і особи притягнуті до відповідальності”, – зазначив В.ДЕРЕЗА.

Також прокурор міста Севастополя повідомив, що протягом року прокуратура направила в суди 120 позовів і заяв щодо виплати заробітної плати. “Під час розгляду справ за цими позовами добровільно виплачено і реально відшкодовано 215 тис. грн.”, – сказав він.

За словами В.ДЕРЕЗИ, за останні 5-6 років заборгованість із заробітної плати у місті скоротилася із більш ніж 10 млн. грн. до близько 1 млн. грн., і “має тенденцію до зниження”.