Завтра в Криму до 10° тепла, без опадів

Завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями, у західних та північних областях пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень у Карпатах – помірний дощ зі снігом; на решті території – без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6 лютого (середа) у Криму без опадів. Вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла. Вітер південно-східний 3-8 м/с.

7 лютого та 8 лютого в автономії без опадів. Вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла. Вітер східний 5-10 м/с.