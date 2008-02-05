Кримські татари просять Європу розглянути іх проблеми

Учасники мирної акції – інформаційного пікету кримських татар у Сімферополі просять розглянути питання репатріантів на засіданні Робочої групи Конгресу місцевих та регіональних властей Ради Європи.

Про це йдеться у зверненні кримських татар до президента Конгресу місцевих та регіональних властей Ради Європи Халвдану Скарду, голові Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександру Омельченку, голові Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борису Тарасюку, голові Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ігорю Шарову.

«З повідомлень у засобах масової інформації нам стало відомо про те, що 3-4 квітня 2008 року в Автономній Республіці Крим планується проведення семінару з питань регіональної політики в Україні та засідання Робочої групи Конгресу місцевих та регіональних властей Ради Європи. На наше переконання, запланований захід, що проводитиметься у Криму з участю поважних представників парламенту України і Конгресу місцевих та регіональних властей Ради Європи, має обов’язково розглянути також питання, пов’язані з відновленням прав кримськотатарського народу, який повертається на батьківщину після десятиліть насильницького вигнання, здійсненного ще за радянські часи», - йдеться у зверненні.

Кримські татари вважають, що кримська регіональна влада веде «системну дискримінаційну политику», спрямовану проти забезпечення прав кримських татар, а на а півострові склалася «дуже складна суспільно-громадська ситуація, яка може набути форми відкритого конфликту». Як приклад кримські татари наводять ситуацію біля землі під Соборну мечеть у Сімферополі. «Оскільки наведений нами приклад є одним з багатьох інших, не менш дискримінаційних ставлень до проблем кримських татар, вважали би доцільним, напередодні проведення в Криму засідання Робочої групи Конгресу місцевих та регіональних властей Ради Європи, безпосередньо вивчення вашими представниками на місці ставлення кримської регіональної влади щодо дотримання прав людини та вирішенні невідкладних питань, пов’язаних з репатріацією кримських татар», - йдеться у повідомленні.

Кримські татари такаж просять запросити для участі при обговоренні кримськотатарського питання в ході засідання Робочої групи Конгресу місцевих та регіональних властей, що проводитиметься в Криму, народного депутата України, голову Меджлісу Мустафу Джемілєва, його першого Рефата Чубарова та Муфтия мусульман Криму Хаджи Емир-Али Аблаєва.