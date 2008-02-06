Севастополь іде на рекорд

Сьогодні у Севастополі святкуватимуть Новий рік за китайським календарем.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із організаторів свята підприємець Віктор ОЛЕЙНІКОВ, о 22-й год. буде запалено 20-метрову металеву конструкцію у вигляді ялинки, споруджену біля ресторану „Китай-місто”, обладнану 64-ма так званими пусковими точками, з яких будуть вириватися полум’я, вогняні фонтани тощо.

Палатиме піротехніка приблизно півтори хвилини. Поряд з рестораном присутніх на святі зустрічі Нового року пригощатимуть запеченою по-китайськи качкою.

За словами В.ОЛЕЙНІКОВА, організатори дійства запросили до Севастополя представників Книги рекордів України, щоб зареєструвати найбільшу в Україні “вогняну” ялинку.

Серед співавторів свята також директор місцевого Дитячого оздоровчого містечка „Лукоморье” Микола ПОМОГАЛОВ, відомий проведенням різноманітних конкурсів, зокрема, „Найбільший бутерброд з червоною ікрою”, „Вогняно-водний фонтан”, „Поросячий бал”, конкурсу краси „Криса-2008” та багатьох інших.

Довідка УНІАН: Китайський Новий рік припадає на перший молодик першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого. Після введення григоріанського календаря це свято стали називати ”святом весни”, щоб відрізнити його від Нового року за західним стилем.