Верховній Раді Криму додали рік

Уряд України схвалив законопроект про збільшення терміну повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим з 4 до 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

«Схвалений законопроект спрямований на приведення у відповідність з Конституцією України норми про термін повноважень органів самоврядування, до яких відноситься Верховна Рада Криму у зв`язку з реформою 2004 року», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр нагадав, що відповідно до політичної реформи 2004 року, термін повноважень депутатів усіх рівнів був встановлений строком на 5 років.

М.ОНІЩУК уточнив, що на підставі політичної реформи ВР Криму внесла відповідні зміни до Конституції АРК, які тепер має схвалити ВР України.

Як повідомляв УНІАН, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА у квітні 2007 року вже направляв до ВР України законопроект про збільшення терміну повноважень ВР Криму з 4 до 5 років. У зв`язку з тим, що ВР України 5-го скликання не розглядала цей законопроект, він був повернений в уряд для повторного схвалення.