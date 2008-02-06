У Сімферополі «атакували» 2 автозаправки

У Сімферополі за добу відбулися дві події на автозаправних станціях.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, спочатку в заправку врізався автомобіль «Жигулі». Працівники станції розповідають, що авто вилетіло з дороги і, підскочивши на бордюрі, деформувало дві бензоколонки. «При цьому автомобіль, що немов збісився, зім`яв металло-пластикову конструкцію з вказівкою цін на бензин», - відзначають у МНС. На місце події прибули пожежники, ДАІ і «швидка допомога». Водія дістали із спотвореного автомобіля і передали медикам. У потерпілого була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і напад епілепсії, який і привів до ДТП. Пасажирка автомобіля, побачивши пожежників і ДАІ, втекла.

Другу автозаправку «атакували зверху». Людина зірвалася з скелі і впала за стінку АЗС. Дістатися потерпілого було можливо тільки через дах заправки. Уклавши чоловіка на носилки, його підняли на дах будівлі, а потім по сходах спустили до «швидкої». При падінні 44-річний чоловік отримав серйозні травми: відкритий перелом черепа і удар головного мозку.