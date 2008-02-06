Грач вимагає від Ющенка навести лад у протитуберкульозних санаторіях Криму

Народний депутат України, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ просить Президента Віктора ЮЩЕНКА дати розпорядження щодо наведенню ладу в кримському санаторії «Долосси» та інших здравницях Автономної Республіки Крим протитуберкульозного напряму.

Про це говориться в депутатському зверненні Л.ГРАЧА, текст якого передано УНІАН.

Депутат зазначає, що санаторію «Долосси», який єдиний у світовій практиці суміщає лікування хворих на туберкульоз і цукровий діабет, заважають розвиватися земельні проблеми. Так, за даними депутата, у санаторію було незаконно вилучено лікувальний корпус, а процес його повернення «гальмують державні органи». «Масандрівська селищна рада, на території якої розташований санаторій «Долосси», виділила «інвесторам» майже 3 гектари заповідної землі, яка державним актом про постійне користування віднесена до земель оздоровчого призначення», - зазначає депутат.

Крім того, за даними Л.ГРАЧА, санаторію заважає розвиватися недостатнє фінансування з державного бюджету. «Фінансування з державного бюджету надходить тільки на поточні витрати, без виділення коштів на придбання основних фондів, - зазначає депутат. - Відсутність фінансування на придбання медичного та іншого устаткування, на проведення капітального ремонту як лікувальних корпусів, так і систем опалювання, каналізації, незважаючи на унікальність природно-кліматичних умов, високий професіоналізм медичного персоналу і популярність не тільки в Україні, але й за її межами, – не дозволяє в повному обсягу виконувати державне замовлення щодо лікування хворих на туберкульоз і цукровий діабет». При цьому, стверджує Л.ГРАЧ, звернення в Міністерство охорони здоров`я України з цього питання “не дало жодного позитивного результату».

Тому Л.ГРАЧ просить Президента України розглянути депутатське звернення по суті та дати розпорядження відносно невідкладних заходів щодо наведення ладу в санаторії «Долосси» та інших здравницях автономії протитуберкульозного напряму.