Президент розкритикував владу Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вказує на штучний характер політичних питань, що час від часу актуалізуються у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Автономної республіки Крим. У зустрічі взяли участь голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів Віктор ПЛАКІДА та новопризначений Постійний представник Президента у Криму Леонід ЖУНЬКО.

В.ЮЩЕНКО дав критичну оцінку владі Криму та вказав на низку проблем АРК, відзначивши такі негативні тенденції як прийняття рішень місцевих рад із земельних питань, в основі яких лежить не державний інтерес, а приватна комерційна мотивація; перегляд з боку місцевих рад євроатлантичного вектору зовнішньої політики та чинного мовного законодавства, що йде в порушення норм Конституції.

Президент вказав на штучний характер політичних питань, що час від часу актуалізуються у Криму, і висловив занепокоєння щодо прецедентів громадських акцій антиукраїнського та антидержавного характеру.

«Мене тривожать теми, які час від часу виникають по питаннях, що, по суті, розпалюють міжнаціональну, міжетнічну ворожнечу. Хотілося, щоб кримська влада почала діяти продумано, відповідально і ефективно», – підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО наполягає на тому, що передбачених Конституцією і законодавством повноважень достатньо для того, щоб зусиллями місцевої влади ефективно вирішувати проблеми Криму. Він закликав учасників зустрічі до адекватного розуміння щоденних проблем жителів регіону.

Президент звернув увагу керівників півострова на низку конкретних прорахунків і недоліків у їхній роботі. Зокрема, до цього часу не вирішено питання фінансового забезпечення поетапної інвентаризації земель у приморських зонах, насамперед на Південному узбережжі Криму. Не завершено інвентаризацію земельних ділянок, наданих громадянам із числа депортованих та їхнім нащадкам, які повернулися для постійного проживання в Україну. Проблемою залишається відсутність Єдиного державного кадастру кримської землі. Через це не визначені ні вартість землі, ні її природно-історичні та економічні описи, межі населених пунктів, відсутній облік земель. Окрім того, досі не встановлено межі 51 населеного пункту, зокрема, 11 курортів: Ялти, Алупки, Старого Криму, Феодосії, Форосу та інших.

Президент закликав місцеву владу посилити увагу до проблем депортованих. Перш за все, необхідно у найстисліші терміни забезпечити проведення в установленому порядку перевірки цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних організацій, іноземних держав та інших коштів, що виділяються для облаштування депортованих та задоволення потреб національних меншин.

Глава держави повідомив про те, що Секретаріат Президента буде продовжувати постійний моніторинг нормативно-правових актів, які приймаються Верховною Радою Криму і видаються Радою міністрів АРК, а в разі прийняття таких актів, що суперечать Конституції та законам, реагувати на такі випадки.