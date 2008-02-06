У Керченській протоці - викиди мазуту та цілі колонії мертвих медуз

У Керченській протоці в прибережній смузі від мису Малий до Такіл зафіксовано викиди мазуту, стверджують активісти Партії Зелених України (ПЗУ).

Викиди мазуту зафіксовані громадськими інспекторами Керченського відділення ПЗУ, говориться в заяві кримських ”зелених”, переданій УНІАН.

«Смугу практично суцільного забруднення пляжів простежено впродовж 7 км від мису Акра до мису Такіл. Це вже зона Керченської передпротоки, що переходить в Чорне море», - заявляють «зелені».

У ПЗУ припускають, що «калюжі мазуту на березі, вимазані нафтопродуктами водорості і пісок, смуги нафтової плівки в прибережній зоні» - це наслідки спливаючого мазуту, викликаного невеликим штормом у ніч з 4 на 5 лютого.

Крім того, за даними «зелених», виявлено «цілі колонії мертвих, нафторайдужних медуз і декілька десятків трупів бакланів».

«Зелені» звинувачують владу в небажанні вирішувати проблему, що склалася в Керченській протоці після катастрофи танкера з нафтою. «На сьогодні ми не бачимо дій з боку урядів України і Криму щодо виділення фінансових і технічних засобів для локалізації і збору нафтопродуктів. Партія Зелених України закликає відповідальних осіб, громадськість і засоби масової інформації не замовчувати проблему, а встигнути до літнього сезону справитися з ліквідацією наслідків розливу нафти», - говориться в заяві.

У прес-службі Головного управління МНС України в Криму кореспонденту УНІАН повідомили, що відомство в даний час перевіряє інформацію «зелених». Бійці МНС вже вийшли на побережжя, якщо буде виявлено якісь викиди, то МНС, по можливості, буде їх прибирати, запевнили в прес-службі.

Нагадаємо, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці через шторм зазнав аварії ряд суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося більш як 1,2 тис. тонн. мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском. Проте дотепер ця суміш не вивезена з території Криму. В уряді Криму висловлюють стурбованість з цього приводу.