Заарештовано директора одного з ринків

17:43, 06 лютого 2008
Крым
0 0

Дорого брав за "місце під сонцем" у Керчі

Правоохоронці затримали директора одного з ринків Керчі

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, чоловік оцінив місце на його території в 800 гривень щомісячних внесків. Підприємцю «ставка» здалася завищеною, і він звернувся до прокуратури.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали обвинуваченого у момент отримання чергового платежу.

Прокуратурою Керчі порушено кримінальну справу за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України.

 Проводиться слідство. Директора ринку заарештовано.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter