Заарештовано директора одного з ринків

Дорого брав за "місце під сонцем" у Керчі

Правоохоронці затримали директора одного з ринків Керчі Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, чоловік оцінив місце на його території в 800 гривень щомісячних внесків. Підприємцю «ставка» здалася завищеною, і він звернувся до прокуратури. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали обвинуваченого у момент отримання чергового платежу. Прокуратурою Керчі порушено кримінальну справу за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство. Директора ринку заарештовано.

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