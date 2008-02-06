Заарештовано директора одного з ринків
17:43, 06 лютого 2008Крым
0 0
Дорого брав за "місце під сонцем" у Керчі
Правоохоронці затримали директора одного з ринків Керчі
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, чоловік оцінив місце на його території в 800 гривень щомісячних внесків. Підприємцю «ставка» здалася завищеною, і він звернувся до прокуратури.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали обвинуваченого у момент отримання чергового платежу.
Прокуратурою Керчі порушено кримінальну справу за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України.
Проводиться слідство. Директора ринку заарештовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter