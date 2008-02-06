Севастополь співробітничатиме з США

7 лютого в Севастополі планують підписати меморандум - протокол про наміри між Севастопольською міською держадміністрацією, міською радою і проектом «Економічний розвиток міст».

Як повідомляє відділ у справах преси і інформації Севастопольської МДА, завтра в місті пройде перше засідання експертного комітету стратегічного планування залучення інвестицій до Севастополя, яке заплановане в рамках американо-українського проекту «Економічний розвиток міст». Мета першого засідання - презентація Проекту, ознайомлення зі змістом і планом роботи по стратегічному плануванню, яка продовжуватиметься декілька наступних місяців.

У подальшому, в процесі стратегічного планування, експертний комітет ухвалюватиме всі рішення по вибору напрямів і пріоритетів майбутнього Стратегічного плану економічного розвитку Севастополя, а проект «Економічний розвиток міст» забезпечуватиме експертну і методологічну підтримку цього процесу.

Довідка. «Економічний розвиток міст» є проектом технічної допомоги Україні з боку США і фінансується через Агентство США по міжнародному розвитку. Мета проекту - закласти фундамент довгострокового економічного зростання в українських містах шляхом надання допомоги органам місцевої влади в створенні сприятливих умов для розвитку економіки, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, залучення інвестицій в місцеву економіку, створення нових робочих місць і підвищення рівня життя громадян.

По подібній методиці експерти проекту «Економічний розвиток міст» допомогли розробити стратегічні плани економічного розвитку в 44 містах України, зокрема в Криму – в Джанкої і Євпаторії.