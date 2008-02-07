У Криму з`явиться «Доступне житло»?

У Криму запущений пілотний проект «Доступне житло».

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, перший заступник голови уряду автономії Азіз АБДУЛЛАЄВ провів нараду з представниками органів влади міст і районів Криму з питання розробки програми будівництва доступного житла в Криму відповідно до Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА від 8 листопада 2007 року. «Більшість керівників міст і районів Криму заявили про своє бажання взяти участь у програмі будівництва доступного і соціального житла», - відзначили у Радміні.

Протягом найближчого часу вирішили провести "аналіз наявності земельних ділянок" для будівництва, скласти списки охочих взяти участь у програмі пільгового кредитування за програмою «Доступне житло» і розробити заходи з її реалізації. Протягом одного-двух тижнів програма буде допрацьована і представлена на розгляд уряду Криму.