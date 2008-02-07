У Криму потонув рибалка
Лід кришився і обломлювався під його вагою
У Бахчисарайському районі Криму, провалившись під лід, потонув рибалка.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещастя відбулося на замерзлому Альмінському водосховищі.
Чоловік знаходився приблизно в 150 метрах від берега. «Раптово лід під ним провалився. Людина почала звати на допомогу. Лід кришився і обломлювався під його вагою», - повідомляє МНС.
Коли на місце прибули рятувальники МНС, людини вже не було видно.
Пошуками тіла зайнялася водолазно-рятувальна група. Приблизно у 200 метрах від берега рятувальники виявили сигарети і пакет із речами, можливо, вони належали загиблому.
Тіла поки не знайшли.
МНС попереджає: в умовах тонкого льоду вихід на лід заборонений.