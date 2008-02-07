У Криму потонув рибалка

У Бахчисарайському районі Криму, провалившись під лід, потонув рибалка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещастя відбулося на замерзлому Альмінському водосховищі.

Чоловік знаходився приблизно в 150 метрах від берега. «Раптово лід під ним провалився. Людина почала звати на допомогу. Лід кришився і обломлювався під його вагою», - повідомляє МНС.

Коли на місце прибули рятувальники МНС, людини вже не було видно.

Пошуками тіла зайнялася водолазно-рятувальна група. Приблизно у 200 метрах від берега рятувальники виявили сигарети і пакет із речами, можливо, вони належали загиблому.

Тіла поки не знайшли.

МНС попереджає: в умовах тонкого льоду вихід на лід заборонений.