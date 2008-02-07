Пташиний грип: перезавантаження

Вірус високопатогенного грипу птиці виявлено в домашньому господарстві в селі Кіровське Чорноморського району Криму.

Як повідомила в телефонній розмові кореспондентові УНІАН начальник Управління ветеринарної медицини в Криму Марія МІРОШНИЧЕНКО, в результаті попередніх досліджень виявлено вірус групи А, серотип Н5. У даний час проводяться додаткові дослідження.

«Вчасно надійшов сигнал, - відзначила М.МІРОШНИЧЕНКО. - Зараз проводяться заходи з недопущення розповсюдження вірусу».

Державний комітет ветеринарної медицини України перевіряє підозру на захворювання в Автономній Республіці Крим птиці на високопатогенний грипо. Як повідомила УНІАН прес-служба Держкомітету, 5 лютого у приватному господарстві в с. Кіровське було встановлено падіж 3 голів птиці (2 курки й 1 півень). Всього в господарстві утримується 7 голів птиці. Відібрано патматеріал загиблої птиці, у решти птиці (2 курки, 2 гусаки) взято сироватку крові, її направлено до Республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини АР Крим для досліджень. На сьогодні дослідження тривають. Наголошується також, що 7 лютого для підтвердження діагнозу матеріал направлено до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики й ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ).

Ситуація перебуває під контролем Державної служби ветеринарної медицини АР Крим й Держкомветмедицини.

Нагадаємо, в одному з господарств у селі Рівне Червоногвардійського району АРК в січні був виявлений пташиний грип. У господарстві було утилізовано шляхом спалювання всю птицю - майже 25 тисяч. Постійно проводився моніторинг.