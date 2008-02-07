У Криму буде трохи холодніше
16:00, 07 лютого 2008Крым
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Погода до кінця тижня
До кінця тижня в Криму буде трохи холодніше.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п`ятницю, 8 лютого, у Криму без істотних опадів. Вночі від 5° морозу до 0°, вдень 0-5° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
9 лютого (субота) в Криму вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
10 лютого (неділя) вночі від 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
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