У Чорне море вилилося 400 кг нафти
...з російського судна
Близько 400 кг нафтопродуктів потрапило в акваторію Чорного моря з судна «Капітан Ізмаїл», що сіло на мілину.
За повідомленням управління Росприроднагляду по Краснодарському краю, судно сіло на мілину в районі пансіонату "Надія" в селищі Кабардинка Краснодарського краю о 14.30 6 лютого. В результаті проведення оперативних заходів встановлено, що попадання нафтопродуктів у морське середовище сталося під час робіт по зняттю судна з мілини, передає «Газета.ру».
Наразі проводяться заходи щодо збору нафтопродуктів. На місці працюють інспектори Росприроднагляду, розпочате адміністративне провадження. Відібрані проби води, про результати аналізу буде повідомлено додатково.
«До винуватців події, ми пред`явимо позов про відшкодування збитку, завданого морському середовищу», - заявив заступник керівника Росприроднагялду Олег Мітволь.
«ForUm»