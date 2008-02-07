У Чорне море вилилося 400 кг нафти

Близько 400 кг нафтопродуктів потрапило в акваторію Чорного моря з судна «Капітан Ізмаїл», що сіло на мілину.

За повідомленням управління Росприроднагляду по Краснодарському краю, судно сіло на мілину в районі пансіонату "Надія" в селищі Кабардинка Краснодарського краю о 14.30 6 лютого. В результаті проведення оперативних заходів встановлено, що попадання нафтопродуктів у морське середовище сталося під час робіт по зняттю судна з мілини, передає «Газета.ру».

Наразі проводяться заходи щодо збору нафтопродуктів. На місці працюють інспектори Росприроднагляду, розпочате адміністративне провадження. Відібрані проби води, про результати аналізу буде повідомлено додатково.

«До винуватців події, ми пред`явимо позов про відшкодування збитку, завданого морському середовищу», - заявив заступник керівника Росприроднагялду Олег Мітволь.

«ForUm»