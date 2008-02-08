МВС проводить конкурс ”Мій батько - дільничний”

В Україні проводиться конкурс дитячого малюнка "Мій батько - дільничний".

Як повідомляє прес-служба МВС України, конкурс проводиться з метою популяризації служби дільничних інспекторів міліції, формування її позитивного іміджу серед підлітків, активізації взаємодії між міліцією та школою, а також з нагоди відзначення 85-річчя з дня створення служби управлінням дільничних інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки МВС України.

Цей конкурс проходитиме у три етапи: спочатку у міськрайорганах внутрішніх справ, потім у ГУМВС, УМВС, а заключний (15 травня 2008 року) – у МВС України.

"Тематика малюнків повинна бути спрямована на зображення насамперед повсякденної роботи дільничних інспекторів міліції щодо попередження та розкриття злочинів, героїчні вчинки працівників служби, взаємодії з підростаючим поколінням, взаємовідносини у сім’ї та побуті тощо. До речі, кожен учасник може надати необмежену кількість робіт, виконаних на будь-якому форматі. Також всі малюнки повинні мати назву та короткий коментар автора", - йдеться у повідомленні.

Найкращі малюнки будуть експонуватися на виставці, присвяченій 85-й річниці створення служби дільничних інспекторів міліції. Переможців конкурсу "Мій батько - дільничний", яких визначить журі, буде нагороджено цінними подарунками.