У Криму чекають на візит Президента

Найближчим часом планується поїздка до Криму Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Найближчим часом планується поїздка Президента України до Криму, де при широкій громадськості обговорюватимуться проблеми, які існують в Криму», - сказав кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО, відповідаючи на питання, чи поїде він на з`їзд депутатів всіх рівнів до Севєродонецька заявив, що, ймовірно, ні, оскільки візит глави держави на півострів заплановано на 22 лютого. «22 приїжджає Президент України, 22 він буде тут у Криму, тому, очевидно, не вийде поїхати до Севєродонецька», - сказав кримський спікер.