Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у Криму, а вночі та вранці і в західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці в Україні, окрім півдня, тумани. У східній частині та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на сході до 10° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни 4-7° тепла.

10-11 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних областях та у Криму місцями невеликі опади, слабка ожеледь. Місцями туман. На дорогах східних областей та в районі Карпат подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу (10 лютого на крайньому заході країни та в Криму 1-6° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті до 7° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.