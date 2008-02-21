АМКУ оштрафував кримську хлібну інспекцію

Кримське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало Держану хлібну інспекцію АР Крим м. Сімферополь на 3 тис. грн. за зловживання монопольним становищем на ринку сертифікації зернових складів.

Як встановило відділення, інспекція неправомірно завищила в 1,2 рази вартість платних контрольно-інспекційних послуг.

За даними прес-служби АМКУ, зокрема, під час перевірки кількісно-якісних показників збереження зерна, продуктів його переробки та насіння олійних культур.

Наразі Держінспекція переглянула вартість своїх послуг та усунула виявлені відділення порушення конкуренційного законодавства.