Росія нагородила кримського спікера орденом Дмитра Донського

15:24, 22 лютого 2008
Крым
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На честь Дня захисника Вітчизни

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО нагороджений російським орденом Дмитрія Донського.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, орден вручено А.ГРИЦЕНКУ Національним комітетом громадських нагород Російської Федерації на честь Дня захисника Вітчизни.

«Цієї високої честі голова кримського парламенту удостоєний за заслуги і великий особистий внесок у зміцнення дружби і співпраці між Росією і Україною», - зазначила А.ГОРЄВА.

 

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