Росія нагородила кримського спікера орденом Дмитра Донського

На честь Дня захисника Вітчизни

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО нагороджений російським орденом Дмитрія Донського. Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, орден вручено А.ГРИЦЕНКУ Національним комітетом громадських нагород Російської Федерації на честь Дня захисника Вітчизни. «Цієї високої честі голова кримського парламенту удостоєний за заслуги і великий особистий внесок у зміцнення дружби і співпраці між Росією і Україною», - зазначила А.ГОРЄВА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter