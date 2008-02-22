Кисельов сьогодні б своїх дітей в армію не віддав

Напередодні 23 лютого політики пригадали свої армійські роки.

Так, депутат Верховної Ради України, лідер регіоналів Криму Василь КИСЕЛЬОВ говорить, що 23 лютого у його сім`ї прийнято вважати святом, і "так буде завжди". За словами депутата, без захисника Вітчизни не може існувати жодна держава. "Армія – це один з атрибутів державності", - говорить В.КИСЕЛЬОВ. Але сьогодні він б своїх дітей в армію не віддав.

"Я служив в армії в 1973-74 рр. Служив у розвідувальному батальйоні в Угорщині, піхотна група військ. Було дуже важко, я серйозно займався спортом: біатлоном, стрільбою. Служба у цьому батальйоні залишила свої відбитки. Вважаю, що це хороша школа і її по можливості повинен пройти кожен чоловік. Там ти навчишся цінувати життя, там виживає сильніший. Якщо ти не дозволиш, тебе ніхто кривдити не буде, - говорить В.КИСЕЛЬОВ. - Але мене дуже лякає те, що відбувається сьогодні в нашій армії. Сьогодні я б своїх дітей в армію не віддав. Новий міністр оборони Юрій Єхануров (а я до нього ставлюся дуже добре) - це цивільний міністр оборони. А Україна до цього ще не дійшла. Тому по дурості гинутимуть наші хлопці, призвані в мирний час, або просто будуть убиті своїми товаришами по службі".

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