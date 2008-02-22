Москаль: СБУ має унеможливити проведення ”шабашу” у Сєвєродонецьку

Народний депутат фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що Служба безпеки України має документувати всі порушення під час підготовки до з’їзду в Сєвєродонецьку, вжити всіх заходів і попередити його проведення.

Про це повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

"Основа з основ української державності – це її територіальна цілісність. Коли на першому з’їзді в Сєвєродонецьку лунали сепаратистські заклики, слід було покарати осіб, які закликали до розколу України. Якби винних було покарано, то другого з’їзду в Сєвєродонецьку не було б", - говорить Г.МОСКАЛЬ.

"СБУ в даній ситуації має чітко відстежувати і документувати всі порушення під час підготовки до з’їзду в Сєвєродонецьку, вжити всіх заходів і попередити його проведення", - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

"Моє особисте ставлення до проведення такого заходу вкрай негативне", - наголосив він.

"Я працював на посаді губернатора Луганської області, і можу з впевненістю сказати, що більшість луганчан не поділяють ініціативу проведення такого з’їзду", - зазначив депутат.