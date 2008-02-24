У Сімферополі презентували єврейську мудрість, пронесену крізь століття

Сьогодні в Сімферополі презентували Культурологічний проект «Євреї. Мудрість, пронесена крізь століття».

Як передає кореспондент УНІАН, проект об’єднує серію видань, що розповідають про історію євреїв. Кожен том проекту буде присвячений певному регіону України.

Так, у суботу була представлена книга «Україна. Євреї. Тавриди незгасаюча свіча», присвячена історії євреїв у Криму. Текст книги надруковано чотирма мовами: російською, українською, англійською та івритом. «Це робить книгу, як і весь проект, доступним для сприйняття людей у всьому світі», – зазначив керівник проекту «Євреї. Мудрість, пронесена крізь століття» Ян ЕПШТЕЙН.

Головний рабин України Моше Реувен АСМАН сказав, що книга «Тавриди незгасаюча свіча» вийшла дуже «доброю, теплою, гарною». Він також зазначив, що у євреїв «така багата історія, що доведеться писати дуже багато проектів».

Крім того, Я.ЕПШТЕЙН повідомив, що готується книга, присвячена єврейському гумору. «Тому що єврейський гумор – це єврейська мудрість. Гумор теж буде від Аврама до сьогодення», - повідомив керівник проекту.