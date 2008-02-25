У раді козаків Криму - новий голова
13:19, 25 лютого 2008Крым
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Керівник переобирається раз на три місяці
У Координаційній раді козаків Криму – новий голова: організацію очолив отаман Ялтинського козачого куреня полковник Анатолій КУСЛІВИЙ.
Як повідомляє прес-центр, чергове засідання Координаційної ради козаків Криму пройшло в козачому кадетському корпусі (с. Белоглінка, Сімферопольський район автономії).
А. КУСЛІВИЙ на посту голови Координаційної ради отаманів Криму змінив полковника Сергія ЮРЧЕНКА.
Згідно з положенням про Координаційну раду - голова організації переобирається раз на три місяці.
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