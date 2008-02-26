33,5 тис. севастопольців отримали ”тисячу від Юлі”

Більш як 33,5 тисяч севастопольців через „Ощадбанк” уже одержали компенсації із втрачених вкладів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі у справах преси і інформації Севастопольської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію, надану керівником Севастопольського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» №4548 Вірою ДВОЙНИКОВОЮ.

Зокрема, вона повідомила, що, станом на 22 лютого, кількість вкладників, внесених до міського реєстру, становила 48 тис. 954 людини. Загальна сума, зарахована на рахунки севастопольських вкладників, на сьогодні становить 28 млн. 890 тис. 767 грн.

33 тисячі 575 городян уже отримали компенсацію.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі працює 26 відділень „Ощадбанку”, загалом у них відкрито 390 тисяч компенсаційних рахунків.