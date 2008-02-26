П`ятиповерхівку незаконно будували в центрі Севастополя

Співробітники прокуратури Севастополя під час перевірки виявили в центрі міста незаконне будівництво п’ятиповерхового житлового будинку з дольовою участю громадян.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Марина ГОНЧАРУК.

За її словами, збиток для громадян, які можуть постраждати внаслідок цинічних і зухвалих дій підприємця, оцінюється не в тисячі, і навіть не в десятки тисяч гривень, бо кожна квартира в такому, фактично вже зведеному будинку, коштує від 100 до 135 тисяч доларів.

За інформацією М.ГОНЧАРУК, під час будівництва порушені норми містобудівного, земельного, екологічного законодавства, правила пожежної безпеки, а також охорони праці. Найголовніше, як сказала вона, будинок зводиться самовільно, без реєстрації об’єкта в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. А це значить, додала представник прокуратури, що не надано жодної проектної документації, не проведене узгодження з державною екологічною інспекцією, управлінням МНС. Як зазначила прес-секретар, згідно з рішенням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, власнику належить призупинити будівельні роботи. Крім того, у зв’язку з порушенням правил користування електроенергією, ВАТ „Севастопольенерго” відключило об’єкт від електропостачання.

Як також повідомила М.ГОНЧАРУК, під час перевірки також виявлено, що будинок зведено на ділянці площею трохи більше, ніж 2 „сотки”, майже половина землі - 90 кв.м - самовільно захоплена під час будівництва. За словами прес-секретаря, „це будівництво - виклик усій правоохоронній системі міста, тому прокуратура, як орган, що виступає в інтересах громадян і держави, буде звертатися до суду з позовом про звільнення незаконно захопленої землі”.

За даним фактом органи прокуратури міста і Ленінський райвідділ УМВС України у місті Севастополі проводять дослідчу перевірку. Підприємець демонстративно ухиляється від зустрічі з правоохоронними органами, не з’являється на будівельному майданчику, але його особу вже встановлено, повідомила М.ГОНЧАРУК. За інформацією прес-секретаря, наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. Вона також зазначила, що прокуратура міста і прокуратура Ленінського району Севастополя звертаються з проханням до усіх, хто володіє інформацією щодо даного факту, хто вже бере або отримав пропозицію взяти участь в дольовому будівництві по вул.Гусєва, 12, повідомити про це органи прокуратури.