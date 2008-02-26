Грачу пропонують розділити відповідальність ”за неподобства”

Народний депутат України, лідер Кримської організації Блоку Юлії Тимошенко Андрій СЕНЧЕНКО пропонує лідеру комуністів Криму, народному депутату Леоніду ГРАЧУ «розділити відповідальність за неподобства», які були в Пенсійному фонді Криму, з нинішнім начальником фонду в автономії.

Про це повідомляє прес-служба кримської «Батьківщини» з посиланням на А.СЕНЧЕНКА.

«Сьогодні є істотні недоліки в роботі пенсійної структури України, і Крим не виключення», - заявив А.СЕНЧЕНКО. І тому, відзначає він, міністром праці і соціальної політики України Людмилою ДЕНИСОВОЮ і керівником Пенсійного фонду Олексієм ЗАРУДНИМ ухвалено рішення про зміну керівника Кримського республіканського управління Пенсійного фонду.

А.СЕНЧЕНКО відзначив, що «зараз йде жорстокий опір» з боку Л.ГРАЧА.

А.СЕНЧЕНКО припустив, що «ГРАЧ хоче розділити відповідальність з паном ТКАЧЕНКОМ (керівник Кримського республіканського управління Пенсійного фонду - УНІАН) за всі ті неподобства, які були в Пенсійному фонді». «Ті політики, які сьогодні захищають керівників, що йдуть, повинні розуміти, що їм доведеться розділити відповідальність за все те, що вони натворили», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Л.ГРАЧ стверджує, що начальника Кримського республіканського управління Пенсійного фонду України Миколу ТКАЧЕНКА хочуть зняти з посади за політичними мотивами.

Про це говориться в депутатському зверненні Л.ГРАЧА, адресованому главі Кабінету міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО. Лідер комуністів автономії стверджує, що «міністр праці та соціальної політики України Л.ДЕНИСОВА в категоричній формі запропонувала голові Правління Пенсійного фонду України О.ЗАРУДНОМУ звільнити з посади начальника Кримського республіканського управління Пенсійного фонду України Миколу ТКАЧЕНКА». «З цією метою О.ЗАРУДНИЙ викликав до себе М.ТКАЧЕНКА і намагався примусити його написати заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Проте М.ТКАЧЕНКО відмовився від оформлення будь-якої заяви. В результаті такого тиску з боку керівника правління М.ТКАЧЕНКО захворів і перебуває в даний час на лікуванні в лікарні», - заявляє Л.ГРАЧ. За його даними, при цьому до Криму «відряджається один із заступників керівника правління, який вимагає від М.ТКАЧЕНКА заяву про звільнення, незважаючи на те, що він перебуває на лікарняному». Л.ГРАЧ стверджує, що в розмові Л.ДЕНИСОВА висловила думку, що начальника Кримського управління ПФУ «треба прибрати з посади за те, що він співробітничає з комуністами, а нам треба підпорядкувати ветеранську масу інтересам БЮТ». Депутат-комуніст просить прем`єр-міністра України розібратися в ситуації і «не допустити порушення законодавства і дестабілізації роботи Кримського республіканського Управління Пенсійного фонду України».