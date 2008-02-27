У Ялті рекламують курортний сезон-2008

У Ялті сьогодні почався XVII Міжнародний ярмарок «Крим. Курорти. Туризм – 2008».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ярмарку, організаторами заходу виступили Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим і «Кримський центр розвитку туризму».

«Головна мета заходу – реклама можливостей Криму і майбутнього курортного сезону, активне просування кримського турпродукту на міжнародний ринок, сприяння розвитку співпраці із закордонними країнами і міжнародними організаціями, розширення ділових контактів між підприємствами курортно-туристського комплексу і кримськими товаровиробниками», - зазначають організатори.

Свої заявки на участь в ярмарку подали більш як 400 компаній, підприємств і фірм, зокрема - санаторії, пансіонати, будинки відпочинку зі всіх курортних регіонів Криму, суб`єкти туристичної діяльності України, Росії, Грузії, Австрії, Німеччини, Франції, торговельно-промислові, будівельні компанії та підприємства, що обслуговують курортно-туристський комплекс автономії.

Ярмарок «Крим. Курорти. Туризм – 2008» завершиться 29 лютого.