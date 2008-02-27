Кримчан просять добровільно здати зброю
18:55, 27 лютого 2008Крым
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В березні починається місячник
В березні на території Криму буде проведений місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спецзасобів і вибухових речовин.
Про це повідомляє прес-служба міліції Криму.
Місячник проводиться з метою протидії незаконного розповсюдження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням.
«У разі добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин, громадяни звільняються від кримінальної і адміністративної відповідальності», - відзначають у МВС.
Додаткову інформацію можна отримати по телефону «02» або в районних відділеннях міліції Сімферополя.
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