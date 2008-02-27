Кримчан просять добровільно здати зброю

В березні на території Криму буде проведений місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спецзасобів і вибухових речовин.

Про це повідомляє прес-служба міліції Криму.

Місячник проводиться з метою протидії незаконного розповсюдження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням.

«У разі добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин, громадяни звільняються від кримінальної і адміністративної відповідальності», - відзначають у МВС.

Додаткову інформацію можна отримати по телефону «02» або в районних відділеннях міліції Сімферополя.