Біля Ялти ліквідують наслідки зсуву ґрунту

Службою автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим спільно з представниками Державтоінспекції вживаються заходи щодо ліквідації наслідків зсуву та відновлення безперешкодного руху транспортних засобів на автодорозі Ялта-Севастополь.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, 26 лютого на 37 км автодорозі Ялта-Севастополь відбувся зсув ґрунту.

Унаслідок зсуву та руйнування підпірної стінки на проїзну частину автодороги потрапила земляна маса, яка перекрила одну смугу руху в напрямку м. Севастополь на протязі 20 м.

З метою інформування учасників дорожнього руху про дорожні умови та характер небезпеки філією „Ялтинська ДЕД" ДП "Кримавтодор" встановлені відповідні дорожні знаки.

26 лютого частину ґрунту було прибрано, ширина проїзної частини, що залишилася вільною для руху, складає 8 м. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків зсуву та відновлення безперешкодного руху транспортних засобів на автодорозі.