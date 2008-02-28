У ”СКМ” заберуть кримську землю

Компанії «СКМ» (Донецьк) незаконно виділили земельну ділянку загальною площею 3,6 га землі на Південному березі Криму, яка належить парку-пам`ятнику садово-паркового мистецтва «Кучук-Кой».

Це встановила "земельна" перевірка МВС, яка проводиться в даний час в Криму.

«Грубо порушена ч.2. ст.150 Земельного кодексу України (особливо цінні землі і порядок їх вилучення). І знаєте, на користь кого? - Суспільства з обмеженою відповідальністю «СКМ» - м. Донецьк», - повідомив в.о. начальника міліци Криму Микола ІЛЛІЧОВ. За його інформацією, договір купівлі-продажу земельної ділянки уклав минулого року в Симіїзе голова селищної ради.

Державі заподіяний збиток на суму 14 млн. грн.