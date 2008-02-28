Севастополь відрядив делегатів на з`їзд у Сєверодонецьк

Севастополь делегує на з`їзд у Сєверодонецьку 45 місцевих депутатів різних рівнів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Севастопольської міської ради Дмитро БЄЛІК. За його інформацією, кандидатури делегатів були розглянуті і затверджені на засіданнях районних, селищних і сільських рад за підсумками обговорення звернення ініціативної групи з проведення з’їзду.

Рішення щодо того, скільки депутатів міської ради, і хто саме з них поїде у Сєверодонецьк, ухвалювалося на засіданні депутатської фракції „Регіон-Севастополь”, додав Д.БЄЛІК.

Як повідомляв УНІАН, 45 із 75 депутатів Севастопольської міської ради були обрані за списками Партії регіонів.