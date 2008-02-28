Кримчани підроблювали документи, щоб повернути права

Бажання повернути посвідчення водія, вилучене за рішенням суду, деколи штовхає людей на вчинення злочину.

Так, прокурором Керчі порушено кримінальні справи проти трьох громадян за фактами внесення неправдивих відомостей в офіційні документи і підробки документів.

За повідомленням прес-служби прокуратури Криму, мешканець Керчі вніс такі відомості в характеристику і клопотання про скорочення строку позбавлення прав, а так само в протокол загальних зборів трудового колективу. Ще двоє керчан намагались повернути посвідчення водіїв, надавши суду підроблені документи.

А жителі Ялти і Сімферополя - підроблювали постанови районних судів щодо скорочення строку позбавлення права керування транспортним засобом. За даними фактами порушені кримінальні справи.

Прокуратура Автономної Республіки Крим нагадує, що у разі незгоди з рішенням суду про позбавлення права керування транспортним засобом, громадяни можуть оскаржити це рішення до вищестоящого суду або прокурору.