На вихідних в Україні - штормове попередження

Як повідомляє Український гідрометеоцентр, 1 березня в західних областях сильні дощі, в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні дощі, в горах з мокрим снігом.

В Україні, починаючи із заходу, посилення вітру 17-22 м/с; у західних, а вдень і в північних областях місцями 25-27м/с, в Карпатах 30-35м/с, подекуди грози.

2 березня утримається штормовий вітер 15-20 м/с, на високогір"ї Карпат, в Криму, Приазов`ї та на акваторії Чорного та Азовського морів 25-30 м/с.

На Чорному морі висота хвиль 20-40 дм, на Азовському морі подвижка та дрейф льоду, висота хвиль 13-20 дм.