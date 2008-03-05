Кузьма став заслуженим артистом Криму

Президія Верховної Ради АРК надала солістові групи «Скрябін» Андрієві КУЗЬМЕНКУ (Кузьмі) звання «Заслужений артист Автономної Республіки Крим».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Президії кримського парламенту.

Як зазначено в рішенні Президії ВР АРК «Про нагородження працівників різних галузей», почесне звання А.КУЗЬМЕНКУ надано «за суттєвий особистий внесок у розвиток культури в Автономній Республіці Крим, високий професіоналізм і у зв`язку із Всеукраїнським днем працівників культури і любителів народного мистецтва».