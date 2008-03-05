Гурт ТІК розпочинає Всеукраїнський тур «Байки про оленів»

Вінницька група ТІК розпочинає Всеукраїнський тур «Байки про оленів».

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив лідер гурту Вітя БРОНЮК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Тур розпочнеться 6 березня у Вінниці.

“Вінниця - це перше місто за алфавітним порядком. Це наше рідне місто. Ми живемо там, працюємо. Добре, коли вирушаємо з дому”, - аргументував вибір стартового майданчика В.БРОНЮК.

Завершити тур планують в Києві.

Географія туру - 27 українських міст, практично всі обласні центри і деякі великі регіональні міста, як, наприклад, Кривий Ріг.

Прихильники групи ТІК почують як вже відомі композиції, так і пісні з нового альбому, який музиканти планують випустити на початку осені.

Спеціально перед початком туру був відзнятий кліп на нову пісню «Прощайте, дівчата!», в якому всім музикантам, за винятком соліста В.БРОНЮКА, довелося підстригтися наголо.