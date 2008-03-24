На Щотижневих посиденьках в УНІАН вручать відзнаку «Культурний провідник» для ЗМІ за 2007 рік”

26 березня 2008 року о 16.30 в УНІАН відбудеться відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру Щотижневі посиденьки «Культурний провідник – 2007» на тему: “Анонс чергового вручення відзнаки «Культурний провідник» для ЗМІ за 2007 рік”. 8 травня 2008р.в рамках програми фестивалю «ГОГОЛЬfest» відбудеться вручення відзнаки «Культурний провідник - 2008» редакціям неспеціалізованих загальнонаціональних і регіональних друкованих видань за висвітлення сучасного «культурного простору» України. «Культурні провідники» визначатимуться за результатами моніторингу ЗМІ за 2007 рік. Про те, яким чином визначаються володарі відзнаки «Культурний провідник – 2008». Питання: як відбувається кількісний та якісний аналіз публікацій, хто увійшов до Експертної ради, де та як планується проведення церемонії відзначення. Учасники: Тетяна Садиченко, головний редактор Інтернет-часопису сучасної культури «Кульбіт»; Петро Мацкевич і Ксеня Сладкевич, PR-агенція «MSBrand Corporation», організаційне забезпечення та PR-супровід (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8 (050) 372-92-00; pr@msbrand.net.