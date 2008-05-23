«Обличчя НеПопси» – переворот уявлень про сучасний шоу-бізнес

21 травня в клубі «Draft» відбулася презентація унікального мистецького проекту радіостанції «Джем ФМ» – «Обличчя НеПопси». Чорно-білий арт-календар, у якому представлені фото провідних вітчизняних рок-музикантів, – кардинальне відхилення від «гламурної, попсової» тенденції українського шоу-бізнесу. Підтримати проект прийшли, практично, всі провідні вітчизняні рок-артисти, від учасників до медійників.

Проект був створений радіостанцією «Джем ФМ» у березні цього року та приурочений 3-річчю станції. Показати учасників проекту в незвичних ракурсах довірили Анні Войтенко, молодому фотографу. Анна стверджує, що довелося експерементувати над знімками та образами.

– Я намагалася відійти від традицій, – каже Аня, – що склалися в Україні такої-собі міщанської школи фотографії і трішки наблизитися до західної. Я робила те, що я хотіла і, звичайно, ризикувала. Я живу в країні ще дуже скутою стереотипами, відсутності розуміння того, що таке фотографія та образ».

Творці унікального продукту намагалися показати мистецтво музики, сутність артистів в одному кадрі-знімку, у тому світлі до якого ми не звикли.

– Цим проектом ми вирушаємо в наступ на суцільний несмак, що нав`язується суспільству, – коментує Олександр Стасов (Джем ФМ). Саме тому «Джем-ФМ» створив фотосесію «Обличчя НеПопси», запросив до участі в неї найавторитетніших музикантів, щоб показати альтернативу псевдогламуру та іншим проявам штучності, які псують смак і гальмують розвиток музики. Це беспрецедентний крок і проект. Я радий що він у нас вдався.

Окрім стильних фото календар також містить енциклопедичну інформацію з історії вітчизняної рок-музики, та дійсний до квітня 2010 року.

Презентація календаря відбулася у колі учасників проекту та гостей: гуртів "Танок На Майдані Конґо" (Фагот), "Крихітка Цахес" (Каша Сальцова), "Тартак" (Олександр Положинський), Green Grey (Мурік і Дізєль), "Диверсанти" (Галина Кудріна), "Друга Ріка" (Валерій Харчишин), Mad Heads XL (Вадим Красноокий), Esthetic Education (Юрій Хусточка – Луї Франк - Дмитро Шуров), Павло Гудімов, команди ведучих радіостанції «Джем FM» (Олександр Стасов, Лана Вулканова, Андрій Алферов, Альона Кабо та Андрій Боспор), Мирослава Кувалдіна, Бориса Таршиса, Віталія Кириченка (нумер 482), Едуарда Діля Приступи (НеДіля), Олега Артима (Qarpa), Віталія Пастуха.

– У нашому гурті взагалі особливий підхід до фото-сесій, – каже Юрій Хусточка. – Вони відбуваються рідко і, в основному, виходять несподіваними та з невідомим результатом. Проект «Обличчя НеПопси» ідеально вписався в таку концепцію – ми не знали яка буде зйомка, не знали фотографа, однак довірилися «Джем ФМ». На майданчику ми просто добре повеселились, у результаті фотки вийшли дуже цікавими, непогано відображуючими внутрішній світ учасників.